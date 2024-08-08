Директора по общим вопросам ГК «Зеленый сад» наградили знаком «Почетный строитель России»
Директора по общим вопросам ГК «Зеленый сад» наградили знаком «Почетный строитель России».
Торжественная церемония награждения прошла в четверг, 8 августа, накануне Дня строителя, в правительстве Рязанской области.
Знак «Почетный строитель России» вручил вице-губернатор Артем Бранов директору по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрею Оришкевичу.
Отмечается, что приказ о награждении подписан министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.