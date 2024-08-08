Бульвар Победы в Рязани благоустроят за семь с половиной миллионов рублей

Работы выполнят по 15 октября 2024 года.

В Рязани на два этапа благоустройства Бульвара Победы выделили семь с половиной миллионов рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, подрядчик срубит деревья, демонтирует лавочки, столики, установит наружные камеры видеонаблюдения, светильники, сделает тротуар и резиновое покрытие на спортивных площадках и беговых дорожках.

Помимо этого, на территории Бульвара Победы установят семь скамеек со спинкой и столько же бетонных урн, качели с подвесами «Гнездо» и «Стандартный», балансир, элемент полосы препятствий.

Также подрядчику нужно сделать детский игровой комплекс с башней и платформой треугольной формы. В нем должны быть горка для спуска с верха конструкции, перила.

Заказчик — управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Работы выполнят по 15 октября 2024 года.