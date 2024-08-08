Более 136 тысяч рязанцев перешли на электронные квитанции для оплаты газа

Среди абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» набирает популярность услуга предоставления квитанции на оплату газа на электронную почту. По данным на начало августа 2024 года электронный способ получения платежного документа выбрали 136,5 тысяч абонентов, то есть каждый четвертый потребитель среди физических лиц.

Электронная квитанция приходит раньше бумажной, потребитель может получать на свою электронную почту квитанции, например, пожилых родственников, и помогать им с оплатой. Хранить такую квитанцию проще, чем бумажную: она не выцветет, не потеряется и будет доступна для скачивания в любой момент.

Оформить переход с бумажного на электронный платежный документ можно:

в « Личном кабинете абонента» ;

; через мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store;

направив заявление на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru;

при личном посещении абонентского офиса компании.

«С начала 2024 года более 35 тысяч рязанцев оценили удобство этой услуги, и перешли с бумажной квитанции на электронную. Внедрение такого платежного документа значительно экономит бумагу и помогает сохранить природные ресурсы», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.