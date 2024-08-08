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А что в кино? «Бордерлендс», «Мой дикий друг» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Бордерлендс» — американский фантастический комедийный боевик, снятый по мотивам одноименной серии видеоигр, разработанной Gearbox Software. Главные роли в фильме исполняют Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и другие.

«Мой дикий друг» — российский семейный приключенческий фильм, добрая история о дружбе мальчика и лисенка. В ролях: Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц и другие.

«Шкатулка дьявола-3. Воскрешение» — фильм ужасов из Великобритании о клоуне-убийце, обитающего внутри проклятого ларца. В главных ролях — Изабелла Колби Браун и Николас Энскомб.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».