23-летнего рязанца осудили за распространение поддельных купюр
Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года.
23-летнего рязанца осудят за распространение поддельных купюр. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что житель Ряжска продавал свой телефон. Купюра, которой расплатился с ним покупатель, оказалась поддельной.
Тогда мужчина направился в магазин и приобрел на нее продукты, получил сдачу.
Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года.