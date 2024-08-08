23-летнего рязанца осудили за распространение поддельных купюр

Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года.

23-летнего рязанца осудят за распространение поддельных купюр. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что житель Ряжска продавал свой телефон. Купюра, которой расплатился с ним покупатель, оказалась поддельной.

Тогда мужчина направился в магазин и приобрел на нее продукты, получил сдачу.

Ему назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два с половиной года.