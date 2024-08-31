В России детей врачей и учителей предложили брать в детсады в первую очередь

Родители при этом должны быть гражданами России и не менее трех лет проработать в соответствующих государственных организациях.

В России предложили зачислять детей врачей и учителей в детсады в приоритетном порядке. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило издание Ura.Ru.

Отмечается, что соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в ближайшее время.

Родители при этом должны быть гражданами России и не менее трех лет проработать в соответствующих государственных организациях.

По мнению автора инициативы депутата Ярослава Нилова, дополнительные социальные гарантии помогут решить проблему дефицита кадров.