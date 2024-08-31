В Новомичуринске сгорела квартира

Предположительно, молодой человек уснул с непотушенной сигаретой в руке.

В Новомичуринске сгорела квартира. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил ИД «Пресса».

Инцидент произошел 29 августа, в 4 утра, на пятом этаже дома № 4 по проспекту Энергетиков. В помещении жили мать с 30-летним сыном.

До приезда пожарных жильцы вынесли полусгоревший матрас. Предположительно, молодой человек уснул с непотушенной сигаретой в руке.

Спасатели потушили огонь. Проводится проверка.