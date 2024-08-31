В Ленобласти двухлетний ребенок насмерть захлебнулся в ванной

В Ленобласти двухлетний ребенок насмерть захлебнулся в ванной. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил Telegram-канал «78 новости».

21-летняя жительница Приозерска рассказала полицейским, что она посадила сына в ванну, включила воду, и в этот момент в квартиру кто-то позвонил. Петербурженка открыла дверь и никого не увидела. Тогда она спустилась на первый этаж, думая, что там находится ее мать, которой нужна помощь.

Когда девушка вернулась в ванную, увидела, что мальчик лежит на животе. Она унесла его в комнату, положила на диван, попыталась реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть ребенка.

В полиции отмечают, что молодая мама путалась в показаниях и называла разные причины своего ухода из квартиры. Правоохранители заподозрили ее в причастности к гибели малыша и возбудили уголовное дело об убийстве. Девушку задержали.