Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 31
28°
Вск, 01
29°
Пнд, 02
28°
ЦБ USD 91.19 -0.26 31/08
ЦБ EUR 100.76 -1.01 31/08
Нал. USD 89.80 / 91.04 31/08 09:55
Нал. EUR 99.90 / 100.80 31/08 09:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
2 793
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
13 019
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
9 063
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
12 930
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ленобласти двухлетний ребенок насмерть захлебнулся в ванной

В Ленобласти двухлетний ребенок насмерть захлебнулся в ванной. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил Telegram-канал «78 новости».

21-летняя жительница Приозерска рассказала полицейским, что она посадила сына в ванну, включила воду, и в этот момент в квартиру кто-то позвонил. Петербурженка открыла дверь и никого не увидела. Тогда она спустилась на первый этаж, думая, что там находится ее мать, которой нужна помощь.

Когда девушка вернулась в ванную, увидела, что мальчик лежит на животе. Она унесла его в комнату, положила на диван, попыталась реанимировать, но безуспешно. Медики констатировали смерть ребенка.

В полиции отмечают, что молодая мама путалась в показаниях и называла разные причины своего ухода из квартиры. Правоохранители заподозрили ее в причастности к гибели малыша и возбудили уголовное дело об убийстве. Девушку задержали.