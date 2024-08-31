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В Клепиковском районе поймали пьяного подростка за рулем
Несовершеннолетнего доставили в отделение полиции, где в отношение него составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП.

В Клепиковском районе поймали пьяного подростка за рулем. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

В Туме сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ 21074» под управлением 17-летнего водителя без прав. От юноши также исходил запах алкоголя.

Инспекторы отстранили несовершеннолетнего от управления машиной и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал 0,486 мг/л.

Подростка доставили в отделение полиции, где в отношение него составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП.