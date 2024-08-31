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RZN.info публикует фоторепортаж с фестиваля «Подбелка-2024»
Для рязанцев выступили 27 музыкальных коллектива.

В Рязани состоялась «Подбелка-2024». Фестиваль уличных музыкантов прошел в пятницу, 30 августа.

Для артистов возвели четыре сцены: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату. Для рязанцев выступили 27 музыкальных коллективов.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».

Напомним, ранее стал известен победитель фестиваля «Подбелка-2024».