Россиянам планируют выплачивать деньги за долгий брак. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.
Она пояснила, что профильный комитет поддержит законопроект о выплате прочным семьям. Речь идет о супругах, которые прожили в браке 20 лет и более.
Напомним, такая инициатива была направлена в Госдуму ещё в начале 2024 года. Предлагалось за 20 лет семейной жизни выплачивать 20 тысяч рублей, за 25 лет — 25 тысяч рублей, дальнейшая сумма увеличится на пять тысяч рублей за каждые совместно прожитые пять лет. Однако кабинет министров отклонил законопроект из-за непроработанного механизма выплат. Отмечается, что «доработки будут сделаны в ближайшее время и осенью проект закона поступит на рассмотрение Госдумы».