Россиянам планируют выплачивать деньги за долгий брак

За 20 лет совместной жизни супругам хотят начислить 20 тысяч рублей.

Россиянам планируют выплачивать деньги за долгий брак. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нину Останину.

Она пояснила, что профильный комитет поддержит законопроект о выплате прочным семьям. Речь идет о супругах, которые прожили в браке 20 лет и более.

Напомним, такая инициатива была направлена в Госдуму ещё в начале 2024 года. Предлагалось за 20 лет семейной жизни выплачивать 20 тысяч рублей, за 25 лет — 25 тысяч рублей, дальнейшая сумма увеличится на пять тысяч рублей за каждые совместно прожитые пять лет. Однако кабинет министров отклонил законопроект из-за непроработанного механизма выплат. Отмечается, что «доработки будут сделаны в ближайшее время и осенью проект закона поступит на рассмотрение Госдумы».