В Санкт-Петербурге учительница пыталась родить от школьника

В Санкт-Петербурге учительница пыталась родить от школьника. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

45-летняя женщина преподавала у подростка математику. В один момент семья переехала, и мальчика перевели в другую школу.

Юноша рассказал, что как-то поставил лайк на видео педагога в соцсетях и она решила, что ученик в нее влюблен. По словам подростка, с того момента учительница стала его сталкерить — сначала писала, справлялась о делах, желала здоровья и отправляла открытки на каждый праздник, а к активным действиям приступила, когда тот перешел в 9-тый класс, — заявила, что хочет от него ребенка. Школьник заблокировал женщину в соцсетях.

Сейчас подросток учится в 11 классе. В этом году, как уверяет семья мальчика, учительница начала убеждать их сына стать донором спермы, потому что мечтала родить от него ребенка. Родители обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Развратные действия».