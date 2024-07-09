Жителя Кораблинского района осудят за ложный донос о преступлении

Он обратился в полицию для розыска автодеталей, которые сам сдал на металлолом.

Жителя Кораблинского района осудят за ложный донос о преступлении. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемый сообщил в полицию информацию о совершении в отношении него преступления. Мужчина просил оказать помощь в розыске деталей для автомобиля, которые он сам сдал в пункт приема металлолома.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кораблинский районный суд.