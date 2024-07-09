ВС России освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Также российские военные нанесли удар по РСЗО HIMARS, подготовленным для ударов по Крыму, и месту проведения совещания командного состава ВСУ.

Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также российские военные нанесли удар по РСЗО HIMARS, подготовленным для ударов по Крыму, и месту проведения совещания командного состава ВСУ.

Цели удара достигнуты, уничтожены четыре пусковые установки РСЗО и до 35 обслуживающих их иностранных специалистов.

Потери украинских войск за сутки составили до 2160 человек.