В Туве 31 ребенок поступил в инфекционную больницу после смены в детском лагере

В Туве после закрытия смены в детском лагере в инфекционную больницу поступил 31 ребенок. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

«В республиканскую инфекционную больницу с высокой температурой тела и жидким стулом за 8-9 июля поступил 31 ребенок 10-17 лет. Все дети прибыли после закрытия первой смены летнего сезона отдыха в детском лагере „Чагытай“», — указано в сообщении.

Как рассказал заместитель главного врача больницы Чечек Ондар, дети получают терапию, направленную на восстановление потерянной организмом жидкости и солей. «Состояние детей оценивается, как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации», — уточнили в минздраве.

Отмечается, что у детей взяты анализы для лабораторного уточнения диагноза.