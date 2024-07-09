В США заявили о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Отмечается, что готовность к переговорам подтверждается тем, что украинские власти заговорили о вероятном приглашении Киевом представителя России на следующую конференцию по украинскому конфликту.

В США заявили о готовности Зеленского к переговорам с Россией. Об этом пишет LIFE со ссылкой на американский журнал Newsweek.

Отмечается, что готовность к переговорам подтверждается тем, что украинские власти заговорили о вероятном приглашении Киевом представителя России на следующую конференцию по украинскому конфликту.

«Возможно, за все время своего президентства он никогда не сталкивался с более жестким решением. Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — резюмировал автор.