В Сараевском районе у мужчины отобрали дом за долги по кредиту

Отмечается, что в январе 2022 года мужчина взял в банке более трех миллионов рублей в кредит. Каждый месяц он должен был вносить платежи, но не делал этого.

В Сараевском районе у мужчины отобрали дом за долги по кредиту. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что в январе 2022 года мужчина взял в банке более трех миллионов рублей в кредит. Каждый месяц он должен был вносить платежи, но не делал этого.

Банк обратился в суд с заявлением об изъятии в счет долга у должника имеющегося имущества — а это земельный участок (4 тысячи кв. м) и жилой дом (24,5 кв. м) в селе Сысои.

Суд требования истца удовлетворил. Решение не вступило в законную силу.