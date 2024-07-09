В Рязанской области пройдут рейды по пассажирским перевозкам
Во вторник, 9 июля, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Автобус». Проверять будут водителей пассажирского транспорта на наличие нарушений ПДД.
В Рязанской области пройдут рейды по пассажирским перевозкам. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Во вторник, 9 июля, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Автобус». Проверять будут водителей пассажирского транспорта на наличие нарушений ПДД.
Отмечается, что мероприятия проводятся с целью сокращения аварий.