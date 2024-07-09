В Рязанской области из-за обработки полей пестицидами снова погибли пчелы

Это произошло из-за нарушения регламентов использования химикатов.

В Рязанской области из-за обработки полей пестицидами снова погибли пчелы. Об этом сообщило издание «Рязанские новости».

Гибель медоносных насекомых зафиксировали в Сараевском районе.

Местное УМВД установило, что 20.05.2024 и 21.05.2024 года на поле рядом с деревней Чарыково организация «Светлый путь» проводила обработку гербицидом «Илион» в дневное время. Это является нарушением временного графика по использованию пестицидов и агрохимикатов на сельскохозяйственных территориях.

Управление Россельхознадзора рассмотрело данное обращение и объявило предостережение организации, нарушившей законодательство.

Напомним, ранее пчелы погибли в Пителинском районе.