В Рязанской области из-за обработки полей пестицидами снова погибли пчелы
Это произошло из-за нарушения регламентов использования химикатов.
В Рязанской области из-за обработки полей пестицидами снова погибли пчелы. Об этом сообщило издание «Рязанские новости».
Гибель медоносных насекомых зафиксировали в Сараевском районе.
Местное УМВД установило, что
Управление Россельхознадзора рассмотрело данное обращение и объявило предостережение организации, нарушившей законодательство.
Напомним, ранее пчелы погибли в Пителинском районе.