В Рязани за день зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе

Результаты замеров направили в природоохранную прокуратуру.

В Рязани за день зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

4 июля выбросы зафиксировали на улице Новоселковской. Передвижной лабораторией было выявлено превышение ПДК сероводорода в концентрации 6,7 ПДКмр.

В этот же день пост наблюдения за воздухом в Канищеве зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 4,7 ПДКмр.

Результаты замеров направили в природоохранную прокуратуру.