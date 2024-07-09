В Рязани водитель внедорожника протаранил детскую площадку в жилом дворе

По словам местной жительницы, все произошло в жилом дворе на улице Бирюзова. Мужчина за рулем внедорожника проехал по детской площадке, снес забор около дома и врезался в припаркованный автомобиль.

В Рязани водитель внедорожника протаранил детскую площадку в жилом дворе. Видео с места опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» во вторник, 9 июля.

По словам местной жительницы, все произошло в жилом дворе на улице Бирюзова. Мужчина за рулем внедорожника проехал по детской площадке, снес забор около дома и врезался в припаркованный автомобиль.

В комментариях очевидица утверждает, что у автомобиля заклинила педаль газа. На место приехали сотрудники ГАИ.