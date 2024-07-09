В Рязани прошла областная выставка охотничьих собак

Мероприятие собрало около 100 участников из разных регионов России.

В Рязани прошла областная выставка охотничьих собак. Об этом сообщили организаторы.

Событие состоялось 6 июля на стадионе РГАТУ имени Костычева.

На выставке собрались около 100 участников со всей России. Они подтвердили статусы своих питомцев дипломами и документами, а также смогли пообщаться с другими хозяевами.

Гостям рассказали об истории, характере и особенностях ухода за породами.