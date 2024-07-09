В Рязани мотоциклист столкнулся с «ГАЗелью»
ДТП произошло 8 июля, примерно вблизи дома № 120 по улице Ситниковская. В результате пострадал 42-летний мотоциклист.
В Рязани мотоциклист столкнулся с «ГАЗелью». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 8 июля, вблизи дома № 120 по улице Ситниковская. Столкнулись мотоцикл Kawasaki и грузовик, под управлением 35-летнего жителя Волгоградской области.
В результате ДТП пострадал 42-летний мотоциклист. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.