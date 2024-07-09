В России упал спрос на люксовые автомобили

За июнь было куплено 37 таких машин.

В России упал спрос на люксовые автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные о регистрациях АО «Паспорт промышленный консалтинг».

По итогам июня 2024 года по всей стране было куплено 37 таких машин. Разницы с маем почти нет: тогда россияне приобрели на один дорогой автомобиль больше. По сравнению с июнем прошлого года падение существенное — на 14 процентов. В прошлом году было реализовано 43 люксовых авто.

Лидером премиум сегмента в первом летнем месяце стала Lamborghini: россияне купили 12 автомобилей этой марки. Второе место заняла Bentley с 10 реализованными экземплярами, третье — Rolls-Royce с шестью. Далее следуют Ferrari, на автомобилях которой остановили выбор четыре покупателя, Maserati и Aston Martin с тремя и двумя проданными машинами соответственно.