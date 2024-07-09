В России участились случаи использования «мясного клея»

При этом использование этой добавки в стране запрещено с 2020 года.

В России стали чаще находить продукты с использованием микробной трансглютаминазой. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на отчет Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Уточняется, что за два года случаев выявления «мясного клея» стало больше почти в 2,5 раза.

«За весь 2023 год таких случаев было 25. А за шесть месяцев 2024-го — уже 28. Добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, в десять раз сократить цикл изготовления, что позволяет снизить себестоимость продукта», — пишет издание.

При этом отмечается, что действие добавки на здоровье, запрещенной четыре года назад, не изучено. Госдума призвала Роспотребнадзор принять меры.