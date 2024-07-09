В России хотят ввести штрафы для сапсерферов

Штрафы предложили в МЧС. Спасатели считают, что сапсерферы часто плавают в неположенных местах и мешают МЧС на воде. В скором времени может быть принят закон, подразумевающий административные штрафы.

В России хотят ввести штрафы для сапсерферов. Об этом пишет URA.RU.

Штрафы предложили в МЧС. Спасатели считают, что сапсерферы часто плавают в неположенных местах и мешают МЧС на воде. В скором времени может быть принят закон, подразумевающий административные штрафы.

«Людей не инструктируют, что мешать спасателям нельзя. Мы просим инструкторов, которые дают эти сапборды, инструктировать граждан, а людей просим надевать спасательные жилеты. Они могут спасти жизнь. В скором времени, мы надеемся, введут федеральный закон по сапборду, можно будет административно людей наказывать. Сейчас они не приравниваются к гребному судну», — заявил старший государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров.