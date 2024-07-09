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В России детям сотрудников ФСИН предоставят льготы на поступление в вузы
Сейчас такое право есть у сотрудников Росгвардии, МВД и военнослужащих.

В России детям сотрудников ФСИН предоставят льготы на поступление в вузы. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили «Ведомости».

Отмечается, что такое право уже есть у детей сотрудников Росгвардии, МВД и военнослужащих. Распространение преимущества на детей сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые отслужили более 20 лет, позволит, по мнению авторов инициативы, исключить неравенство между ведомствами и исправить кадровый дефицит.

Однако, некоторые эксперты сомневаются, что в ведомственные вузы высокий конкурс на поступление, и отмечают, что кадровый голод связан в первую очередь с низкой зарплатой и высокими нагрузками.

В отзыве на проект Управления президента по научно-образовательной политике за подписью замначальника управления Юлии Линской отмечается, что сама концепция проекта вопросов не вызывает. Но необходимо, по мнению Линской, дополнить ее положением о преимущественном праве и для детей сотрудников федеральной фельдъегерской связи, уволенных со службы, поскольку орган подведомствен структуре МВД.