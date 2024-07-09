В Подмосковье подросток пострадал в результате столкновения семи машин

В Подмосковье подросток пострадал в результате столкновения семи машин. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на местное управление МВД.

«Семь машин столкнулись на трассе М-8 „Холмогоры“ в Подмосковье, подросток получил травмы», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительной информации, автомобили двигались в одном направлении в сторону столицы. 15-летний подросток, находившийся в одной из машин, получил травмы.

Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.