В Новомичуринске росгвардейцы задержали пьяного водителя, скрывшегося с места аварии

ДТП произошло вечером в понедельник, 8 июля. Между собой столкнулись Renault Fluence и УАЗ «Патриот».

В Новомичуринске росгвардейцы задержали пьяного водителя, скрывшегося с места аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Авария произошла вечером в понедельник, 8 июля, на улице Промышленной. Сотрудники Росгвардии получили информацию о столкновении Renault Fluence и УАЗ «Патриот». После ДТП водитель иномарки скрылся.

На проспекте Энергетиков сотрудники вневедомственной охраны нашли Renault, подходящий под описание. При виде росгвардейцев водитель вышел из машины и попытался сбежать.

Однако сотрудники вневедомственной охраны задержали автомобилиста, местного жителя 1952 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — на это указывали невнятная речь, неустойчивая походка и резкий запах алкоголя изо рта, отметили в ведомстве.

Задержанного передали сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Пронскому району.