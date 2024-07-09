В Нижегородской области ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы после ДТП

В Нижегородской области ребенок и четверо взрослых оказались заблокированы после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

ДТП произошло ночью во вторник, 9 июля, недалеко от деревни Федяково. Сотрудники экстренных служб при помощи специального оборудования деблокировали находившихся внутри людей. Пострадавшие доставлены в больницу. Один человек скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Детали произошедшего выясняются.