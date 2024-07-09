В Москве рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте

В Москве рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Трагедия произошла на улице Обручева. Пострадавший умер на месте.

Расследованием происшествия займутся правоохранительные органы, а прокуратура взяла дело на контроль.

«Гагаринская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — указано в сообщении.