В Москве рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте
В Москве рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Трагедия произошла на улице Обручева. Пострадавший умер на месте.
Расследованием происшествия займутся правоохранительные органы, а прокуратура взяла дело на контроль.
«Гагаринская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», —