В Москве человек погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты
В Москве человек погиб в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Возгорание случилось в 14-этажном жилом доме на улице Трифоновская.
«Загорелась квартира на шестом этаже. Позже там обнаружили погибшего человека», — рассказал источник.
По данным собеседника, площадь возгорания составила два квадратных метра. Очевидцы рассказали, что, предположительно, мужчина уснул с сигаретой в кровати.
Официального подтверждения данной информации пока не поступало.