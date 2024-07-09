В Москве человек погиб при пожаре из-за непотушенной сигареты

В Москве человек погиб в результате пожара в жилом доме. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Возгорание случилось в 14-этажном жилом доме на улице Трифоновская.

«Загорелась квартира на шестом этаже. Позже там обнаружили погибшего человека», — рассказал источник.

По данным собеседника, площадь возгорания составила два квадратных метра. Очевидцы рассказали, что, предположительно, мужчина уснул с сигаретой в кровати.

Официального подтверждения данной информации пока не поступало.