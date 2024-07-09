В Ленинградской области женщина ударила супруга ножом

В Ленинградской области женщина ударила супруга ножом. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, 8 июля 36-летняя местная жительница нанесла 35-летнему мужу ножевое ранение в грудную клетку. Мужчину госпитализировали. Известно, что перед этим супруги вместе выпивали.

«Сейчас нападавшую задержали и составили в отношении нее административный протокол. Также возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщил источник.

С места происшествия изъяли три ножа и футболку.