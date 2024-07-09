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В Кузбассе в ДТП погибла девушка и три человека пострадали

В Кемеровской области в результате ДТП погибла девушка и трое пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Авария произошла утром во вторник, 9 июля, на четвертом километре дороги «Обход города Новокузнецка».

«Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь в направлении Прокопьевска, при повороте направо выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Changan Hunter Plus», — указано в сообщении.

В результате аварии погибла 17-летняя пассажирка Honda Civic. Еще трое получили различные травмы.

Предполагаемого виновника доставили на медосвидетельствование. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.