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В Красноярском крае мужчина забил до смерти шестилетнюю девочку обухом топора

В Красноярском крае мужчина забил до смерти шестилетнюю девочку обухом топора. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Трагедия произошла осенью 2023 года в деревне Тагары Кежемского района. Женщина со своей шестилетней дочкой пришла в гости к 59-летнему приятелю. Взрослые выпивали, было уже поздно и девочка начала проситься домой.

В ответ на это, собутыльник матери вытащил ребенка за волосы из дома, повалил на землю и три раза ударил обухом топора по голове.

«Он говорил что-то про то, что монстров надо истреблять. Сказал, что надо ударить дочь по голове два раза и если она выживет, то она монстр. Я плакала и умоляла не убивать», — рассказала следователям мать погибшей.

Спасти ребенка не удалось, она скончалась по пути в больницу от полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.