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В Краснодарском крае поезд насмерть сбил перебегавшую девочку

В Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил десятилетнюю девочку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного МСУ на транспорте СК России.

Инцидент произошел недалеко от станции Полтавская. Девочка бежала по переходу.

Специалисты выяснили, что машинист успел заметить ребенка на путях, начал экстренное торможение. Однако девочка погибла на месте.

«Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту смертельного травмирования девочки 2014 года рождения на железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установят причины и обстоятельства происшествия.