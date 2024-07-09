В Касимове осудили мужчин, которые до смерти избили знакомого

30 июля 2023 года в лесу рядом с Касимовым местные жители нашли труп. Погибшим оказался 38-летний уроженец Шиловского района. Следователи выяснили, что к смерти причастны три человека: мужчины в возрасте 40 лет и 31 года, а также 34-летняя женщина. С ними погибший накануне выписал в своей съемной квартире.

В Касимове осудили мужчин, которые до смерти избили знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

30 июля 2023 года в лесу рядом с Касимовым местные жители нашли труп. Погибшим оказался 38-летний уроженец Шиловского района.

Следователи выяснили, что к смерти причастны три человека: мужчины в возрасте 40 лет и 31 года, а также 34-летняя женщина. С ними погибший накануне выпивал в своей съемной квартире.

Отмечается, что в компании дважды возникали конфликты. Первый раз потерпевшего избили мужчины. Во второй раз — женщина ударила его ножом в шею не менее семи раз. Потерпевший скончался от кровопотери, после чего группа людей спрятала тело в лесу недалеко от дома.

Приговором суда жителю Москвы назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, жителю Шиловского района — в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении жительницы Касимовского района, обвиняемой в нанесении потерпевшему ножевых ударов, рассматривается в суде по существу.