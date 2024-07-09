В Хабаровском крае нашли тело одной из пропавших после опрокидывания катера

В Хабаровском крае нашли тело одной из пропавших после опрокидывания катера на Амуре. Об этом во вторник, 9 июля, в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

«В ходе поисковых работ в районе протоки Хохлацкой сегодня тело одной из пропавших женщин найдено», — отметили в ведомстве.

Судно «Амур» с туристами на борту затонуло 7 июля. В нем находилось пять человек, двум пассажирам — мужчине и женщине — удалось самостоятельно выплыть на берег.