В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные

Согласно публикации, в первый год молодым специалистам будут выплачивать 80 тысяч рублей, во второй — 100 тысяч, а в третий — 150 тысяч рублей.

В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тысяч рублей в год. Об этом сообщило ТАСС .

Письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову направила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Предлагаю закрепить на федеральном уровне право молодых педагогов на получение подъемных выплат. Для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года», — указано в письме.

Лантратова предложила, чтобы в первый год молодому педагогу выплачивали 80 тысяч рублей, во второй — 100 тысяч рублей, в третий — 150 тысяч рублей. «При этом в случае увольнения до истечения трех лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме», — добавила парламентарий.

Депутат отметила, что перед государственной властью стоит задача по восполнению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования, а также по привлечению молодых, талантливых учителей в школы России.