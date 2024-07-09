В Горроще ограничат движение по проезду Гоголя

Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей. Ограничения будут действовать с 15:00 9 июля до 24:00 23 июля.

В Горроще ограничат движение по проезду Гоголя. Об этом сообщила администрация Рязани.

Движение транспорта от дома № 2 до дома № 7 ограничат с 15:00 9 июля до 24:00 23 июля. Причина — аварийный ремонт участка тепловых сетей.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.

Мэрия обратилась к водителям с просьбой учитывать информацию при планировании маршрута.