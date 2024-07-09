В Чебоксарах женщина задушила семилетнего сына

В Чувашии женщина задушила семилетнего сына. Об этом сообщил региональный Следком.

Трагедия случилась в квартире в Чебоксарах. Там мать проживала с сыном. Ребенка задушили во время ссоры.

Ранее семья никогда не попадала в поле зрение сотрудников полиции или опеки, она не состояла на учете, ребенок посещал детский сад.

На период расследования 29-летняя женщина арестована. Следователи устанавливают причины ссоры, опрашиваются соседи и родственники. Назначен комплекс экспертиз.