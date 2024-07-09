В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали двое мирных жителей

Украинские войска нанесли удары по Шебекинскому городскому округу.

В Белгородской области после обстрела ВСУ пострадали двое мирных жителей. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские войска нанесли удары по Шебекинскому городскому округу.

В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранены двое. Мужчину с осколочным ранением плеча доставили бригадой «скорой» в белгородскую больницу № 2. Еще одного мужчину с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляют в областную клиническую больницу. Повреждены два автомобиля.

В Шебекине после атак дронов повреждены два социальных объекта — выбиты окна, осколками посечены фасады.

В Новой Таволжанке дронами также атакованы два социальных объекта. В зданиях выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

В селе Вознесеновка в результате атаки БПЛА произошло возгорание кровли частного жилого дома.

«Информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы работают на местах», — написал Гладков.