В Башкирии четыре человека отравились неизвестным газом, один умер

В Башкирии четыре человека отравились неизвестным газом, один умер. Об этом сообщил портал NewsBash .

Трагедия произошла в селе Тайняшево.

Четверо работников фермы занимались ремонтом технического узла водоснабжения в колодце под поилкой для скота. Они внезапно почувствовали себя плохо.

По предварительной версии, причиной отравления стал неизвестный газ, скопившийся в колодце. Один из мужчин умер на месте. Троих коллег в тяжелом и крайне тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

На место происшествия прибыли оперативные группы МЧС России и Следкома республики. Спасатели провели необходимые мероприятия по обеспечению безопасности, а следователи приступили к осмотру места происшествия, опросу свидетелей и выяснению всех обстоятельств случившегося.

Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего — среди них отравление скопившимся в колодце газом. Особое внимание уделяется проверке соблюдения мер безопасности на ферме ответственными лицами. По результатам проверки дадут правовую оценку действиям руководства предприятия.