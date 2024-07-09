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Умер начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев
Причина смерти чиновника не уточняется. Ему был 61 год.

Умер начальник Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Об этом сообщило ТАСС.

Ему был 61 год.

Магомед Хандаев руководил управлением с июня 2023 года. С июня 2022 года он был гендиректором Главного управления специального строительства. С 2018-го по 2022 год работал гендиректором Управления заказчика капитального строительства Минобороны. В 2016—2017 годах был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. Хандаев был награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», а также орденом «Почета».

Причина смерти Хандаева не уточняется. Его похоронят в родном селе Гента Шамильского района Дагестана.

По информации дагестанской газеты «Черновик», Хандаев был в прямом подчинении у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и отвечал за работы связанные с расквартированием Каспийской флотилии. Иванова в апреле 2024 году арестовали по делу о коррупции.