Умер начальник управления государственной экспертизы Минобороны Магомед Хандаев

Умер начальник Управления государственной экспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Об этом сообщило ТАСС.
Ему был 61 год.
Магомед Хандаев руководил управлением с июня 2023 года. С июня 2022 года он был гендиректором Главного управления специального строительства. С 2018-го по 2022 год работал гендиректором Управления заказчика капитального строительства Минобороны. В 2016—2017 годах был заместителем командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. Хандаев был награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», а также орденом «Почета».
Причина смерти Хандаева не уточняется. Его похоронят в родном селе Гента Шамильского района Дагестана.
По информации дагестанской газеты «Черновик», Хандаев был в прямом подчинении у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и отвечал за работы связанные с расквартированием Каспийской флотилии. Иванова в апреле 2024 году арестовали по делу о коррупции.