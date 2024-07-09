Стоматологию в Дашково-Песочне отремонтируют за 8,2 миллиона рублей

Работы должны закончить до 21 ноября 2024 года.

Стоматологическую клинику № 1 на улице Советской армии № 18 капитально отремонтируют за 10 миллионов 58 тысяч 493 рубля. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.

В документах на капремонт указано, что в работах предусмотрены замена дверей, в том числе для рентгенкабинетов, установка новых окон, покраска стен и обновление звукоизоляции. Также подрядчик должен будет оштукатурить стены рентгенозащитным раствором. Кроме того, в клинике положат новый пол, установят пандусы, заменят вентиляцию.

В стоматологии появятся камеры видеонаблюдения, в том числе наружные, и видеорегистраторы.

На ремонт кровли выделено около двух миллионов.

Согласно документации, работы должны закончить до 21 ноября 2024 года.

Фото: сервис «Google-карты», 2022 год