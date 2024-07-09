Сасовские полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений

Сумма похищенного составила более 300 тысяч рублей.

Сасовские полицейские раскрыли кражу ювелирных украшений. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

К правоохранителям обратилась 51-летняя жительница районного центра и рассказала, что заметила пропажу золотых изделий, которые хранились дома в шкатулке на тумбочке. Женщина была несколько дней на дачном участке и по приезде заметила, что драгоценностей нет. Ориентировочная стоимость имущества составляет более 300 тысяч рублей.

Оперативники опросили заявительницу и узнали, что на время ее отсутствия в доме оставался 22-летний сын. Полицейские нашли его и узнали, что накануне он привел в гости женщину, с которой недавно познакомился в развлекательном заведении. Вместе с гостьей они выпивали и молодой человек уснул. После пробуждения новой знакомой в жилище не оказалось.

Полицейские составили портрет этой женщины. После опроса сотрудников точки, где произошло знакомство, выяснилось, что 25-летняя местная жительница причастна к краже. Похищенное изъяли. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, когда сын потерпевшей заснул, гостья получила возможность осмотреться. Она нашла украшения и забрала их собой, но сбыть не успела.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.