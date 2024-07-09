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Рязанские полицейские раскрыли кражу со взломом из супермаркета
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанские полицейские раскрыли кражу со взломом из супермаркета. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранителям поступили сведения о взломе дверей торговой точки на улице Чернышевского. Сработала автоматизированная система охраны. На месте выяснилось, что из зала пропала бутылка алкоголя, несколько пачек сигарет и мясные консервы.

Оперативники опросили жителей ближайших домов и нашли свидетеля, который недавно видел мужчину, выходящего из супермаркета. Силовики во дворе заметили нетрезвого гражданина, похожего на разыскиваемого. Выяснилось, что 40-летний рязанец причастен к краже со взломом. Злоумышленника задержали. Ранее его осудили за разбойное нападение.

По предварительной информации, рецидивист несколько дней подряд злоупотреблял спиртным. Когда деньги закончились, мужчина решил взломать супермаркет.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.