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Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности реализации промышленной политики

Рязанская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России по итогам 2023 года. В прошлом году регион занимал 15 место. Результаты представили на международном форуме «Иннопром — 2024» в Екатеринбурге.

Рейтинг сформирован на основе оценки таких показателей, как экономическое развитие региона; нормативно-правовая база, меры поддержки и институты развития; взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности; деловая молодежная политика, промышленный туризм; цифровая трансформация региона.

Результаты оценки позволяют регионам исправлять ошибки и донастраивать меры поддержки.

По взаимодействию с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности Рязанская область заняла третье место.

«Такой результат показывает, что у нас установлены прочные взаимосвязи на федеральном уровне, которые помогают решать актуальные задачи», — написала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

В 2023 году промышленность региона выросла на 7,5% — это выше, чем в целом по России, где показатель составил 3,5%. В числе драйверов роста — создание инфраструктуры для предприятий: индустриальных парков, Аэрокосмической долины, промышленных кластеров, а также меры господдержки.

«Высокая позиция в рейтинге обеспечена эффективной работой региональной команды, прежде всего, министерства экономического развития во главе с Андреем Владимировичем Ворфоломеевым. Благодарна коллегам за профессионализм и инициативность: при таком подходе к решению сложных задач наши результаты будут только расти!», — прокомментировала Юлия Швакова.

Лидером рейтинга стала Башкирия, второе место разделили Москва и Московская область, на третьем — Краснодарский край.

В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская, Челябинская, Нижегородская, Омская и Свердловская области.