Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировали направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировали направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

Напомним, в 2022 году Ираклий Гарибашвили, занимавший на тот момент пост премьер-министра Грузии, подписал заявку о предоставлении республики статуса кандидата в члены ЕС.