Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили
Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировали направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».
Ранее стало известно, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировали направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.
Напомним, в 2022 году Ираклий Гарибашвили, занимавший на тот момент пост премьер-министра Грузии, подписал заявку о предоставлении республики статуса кандидата в члены ЕС.