Президент Словакии заявил об условиях урегулирования конфликта на Украине

По его словам, Россия должна принимать участие таких в мероприятиях, иначе встречи обречены на провал.

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил об условиях урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Россия должна принимать участие таких в мероприятиях, иначе встречи обречены на провал.

Отмечается, что говорить о мире следует с двумя сторонами конфликта.

Президент Словакии заявил, что с этим согласны многие лидеры, но они не хотят говорить публично.