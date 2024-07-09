Президент Словакии заявил об условиях урегулирования конфликта на Украине
По его словам, Россия должна принимать участие таких в мероприятиях, иначе встречи обречены на провал.
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил об условиях урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия должна принимать участие таких в мероприятиях, иначе встречи обречены на провал.
Отмечается, что говорить о мире следует с двумя сторонами конфликта.
Президент Словакии заявил, что с этим согласны многие лидеры, но они не хотят говорить публично.